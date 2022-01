Agustín Verdugo y un nuevo desafío en Independiente Rivadavia

agustín verdugo horizontal uno.jpg

El sanrafaelino, que puede jugar como lateral o volante por la derecha, lleva tres prácticas en el equipo del Parque y expresó: "Estoy contento con esta posibilidad de jugar en Independiente Rivadavia y muy agradecido de que me hayan abierto las puertas para hacer lo que más me gusta que es jugar al fútbol. Para mí es un paso muy importante en mi carrera y quiero aprovechar esta linda posibilidad que se me presenta"