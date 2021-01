Torres Fernández retornó a la provincia junto a Lautaro Suraci y Nicolás Ali. Sin embargo, Claudio Ulloa y Walter Poblete siguen en México buscando club, según contó el primero de ellos.

-¿Cómo has vivido la pandemia y cómo está ahora la situación?

-La pandemia la viví de una manera más tranquila que en Mendoza, ya que iba al gimnasio, a entrenar y jugar. De vez en cuando íbamos con los chicos a la playa, usábamos el barbijo constantemente, salvo excepciones.

-¿Cómo es tu relación con Suraci, Ulloa y Ali?

-Tengo muy buena relacion con los chicos, Suraci es un crack dentro y fuera de la cancha, Ali y Ulloa son muy buenas personas. Además se sumaron Martín Gómez (arquero), Walter Poblete, Matias Orozco y un tucumano, el Perro Robles. Éramos un buen grupo donde compartíamos buenos momentos casi todo el día con mates y risas.

-¿Por qué se volvieron Suraci y Ali?

-Los chicos se volvieron por la misma situación, donde estábamos era un club vidriera, el representante Armando Urueña era un charlatán de nivel internacional que nos vendió gato por liebre. De acuerdo al nivel de cada uno, tenía "contactos" en Nicaragua, Honduras, México, Arabia Saudita y Bélice (donde me iban a mandar a jugar club Wuagiya FC primera división. Realmente no fue así y muchos extranjeros del equipo (argentinos y colombianos) se volvieron.

-¿Qué sentís por Talleres, el club donde te iniciaste?

-Me quedaron grandes recuerdos de empezar a jugar en cancha grande, era un sueño estar en un campo profesional con arcos grandes, aparte mi hermano Leandro había dejado de jugar ahí y yo era el sucesor. Jugué un tiempo, la crisis del 2001 afectó y dejé de entrenar.

-¿Recordás el día que te probaste en un club? ¿Quién te acompañó?

-Fue en Andes Talleres adonde me llevó mi hermano Leandro, que jugaba ahí. Me quedó en la mente el primer entrenamiento de definición y nos llenaban a goles, pateaban por arriba y era gol, ya que éramos niños con 12 años. En ese club me pusieron Carnicero jajaja.

Atajaba Sebastián Torrico en ese entonces en la Primera de la Liga.

-¿Cómo te fue con Leopoldo Luque en Argentino?

-Luque es un crack, muy sabio, es un tipo con muchas anécdotas. Ahí me llevó Carlos López, estuve en el plantel y no alcancé a jugar porque trabajaba en turismo y lo combinaba con el fútbol.

-¿Qué aprendiste?

-Aprendí de jugadores como el Tanque Giménez, Martín Astudillo, el ser profesional y la disciplina a la hora de entrenar, ya que en otros clubes al no rodearte con gente de experiencia no suele suceder y todo es joda.

-¿Tenés otras actividades aparte de ser futbolista?

-Tengo un taller mecánico a domicilio con otras personas, se llama Dr Car y aparte me estoy metiendo en el mundo de influencer, es todo relacionado a la comunicación, venta de productos y servicios, bajo el lema a todo o nada.

-¿Qué podés decir de Ariel Gómez a quien tuviste como DT?

-Es un DT de mucha trayectoria, es muy hábil a la hora de armar un equipo como de transmitir todos sus conocimientos.

-¿Siempre fuiste arquero?

-No, en Boca de Bermejo (Carlitos Sule era DT) en el 2008, éramos tres arqueros, así que empecé a alternar de lateral izquierdo, al técnico le gustó ya que era muy aguerrido y tenía buena marca (Tijereta me decían). En el 2008 me llevó mi amigo Renzo Cataldo (jugaba de 5) que falleció en cancha de Municipal en noviembre de ese año.

-¿Qué se siente ser de una familia de futbolistas?

-Mi papa que también jugó en clubes de Mendoza, en inferiores, y casi todos mis hermanos son enfermos por el fútbol, fundamos un equipo de 11 llamado 300fc hace mas de 10 años y jugaba uno en cada puesto, salvo mi hermana.

-¿Cómo juegan tus hermanos?

-Leandro es delantero, un jugador rapidísimo al estilo Piojo López; Nacho (hoy en día es mánager de 300 fc; Alejandro es defensor se dedica a raspar y Celeste es arquera de Independiente Rivadavia, tiene un estilo como yo, es distinta y se juega todas las pelotas.

-¿Vivís con tu novia? ¿Qué decís de esa relación?

-Hace poquito que vivo con mi novia gitanilla jaja, de a poco uno va probando, ya que convivir es distinto. Es una linda etapa para combinar culturas ya que uno se enfoca en formar una familia.

-¿Cuando eras chico tenías ídolos?

-Mis ídolos eran los arqueros Nacho González (en el '96) y Cubito Cáceres, de Racing ('99) y quería ser como ellos. Además me gustaba cómo jugaban Chilavert y el mexicano Jorge Campos.

Destaco también a Perico Ojeda y al Cachorro Abaurre (de Godoy Cruz).

Datos del arquero

Agustín Torres Fernández nació el 8 de febrero de 1989 en Mendoza.

Profesión: futbolista, relacionista público, coordinador de viajes y mecánico.

Su familia está integrada por sus padres, Jorge y Carolina. Tiene cinco hermanos, Leandro (es el más grande y jugó en Andes Talleres), Ignacio, Alejandro y Celeste (es arquera de futsal de Independiente Rivadavia).

