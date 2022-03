Agustín Reyes, las increíbles vivencias de un mendocino en el fútbol italiano

Agustin-Reyes-2.jpg

"En Acicatena fue un desastre. Llegamos y no tenían la casa que nos habían prometido, estuvimos de hotel en hotel por un mes. No me dieron la plata que me habían prometido cuando firmé, me mintieron con la cancha que era de césped. Y cuando me fui, porque me bajaron el sueldo, no me pagaron el mes, me dieron solo 200 euros", disparó en su charla con Ovación.

Y remató: "No podés decirles nada obviamente porque no estás en tu casa, que los mandás a la m... y te vas. Se manejan muy mal acá, no tienen respeto por nadie ni por nada, si te tienen que echar, te echan en cualquier momento del año. Es una locura, jugás mal dos partidos, te echan y traen a otro. No cierra nunca el libro de pase para el jugador libre. ¡Es una locura!

Agustin Reyes | Defensor Central • 2020

-¿Cómo estás en el Racale?

-Es un equipo que juega muy bien al fútbol, se entrena muy bien, hay muchos pibes, falta un poco de experiencia, pero está todo bien.

-¿Cómo es el club y la ciudad?

-Es un club donde te cumplen todo lo que te dicen, son de los mas serios que conocí. Les falta un buen coordinador deportivo para manejar bien el tema del futbol. Es una ciudad chica, que vive del verano, cerca de la playa, con muy buena gente.

-¿Cómo está la pandemia y las restricciones en el lugar?

-Paró un mes el torneo cuando estuvo el pico del Covid, después seguimos normalmente. Había restricciones solo si no estabas vacunado; cuando tenés la vacuna te dan un greenpass y con eso entrás a todos lados sin problema.

-¿Recordás el día que te probaste en un club cuando eras chico? ¿Quién te acompañó?

-Si, cuando era chico fui a la Lepra, era delantero me acuerdo y me acompañó mi vieja, la que estuvo siempre. En ese momento pidieron muchas cosas para empezar y no teníamos plata, asi que seguimos en la UNC sin problemas

-¿Cómo fueron tus inicios en la Universidad de Cuyo y en la Selección Mendocina?

-En la UNC tengo mis mejores recuerdos con los profes, Alfredo Ávila, el Pollo Murcia y Celeste. Era como una familia y era hermoso la verdad. Siempre les recomiendo a los hijos de amigos ese lugar por la calidad de gente que hay.

-¿En qué club de Mendoza te fue mejor?

-En Andes Talleres me fue mejor. Llegué para un Federal C y la verdad que los jugadores del club tienen un sentido de pertenencia impresionante. Me hicieron enamorarme del club y sentir lo mismo que ellos. Hoy si alguien me pregunta soy del Matador sin pensarlo.

-¿Cuando debutaste en Primera y qué recordás de ese día?

-Fue hermoso, jugaba para Laverriere y fue en la cancha de Huracan Las Heras contra Guaymallen. Tenía muchos nervios, pero fue muy lindo, con mucha confianza de todo el plantel.

Fue un club que me dio la confianza para terminar las inferiores y debutar. Estuvimos muy cerca de salir campeones en inferiores (en la 4ta) y en la B, estaba lleno de buena gente que amaba el club. Había una cantidad de buenos jugadores que no llegaron por falta de apoyo, fue un club al que no lo ayudaban mucho. Una lástima, Pero siempre tengo mis mejores recuerdos del Lava.

-¿Qué podés decir de Tampico Madero?

-Fue mi mejor experiencia a pesar de que jugué muy poco. Había un nivel muy alto de los jugadores y el técnico era un loco hermoso. Era impresionante lo que entrenábamos, me cambió muchisimo, la gente te pedía fotos en la calle y autógrafos. Fue una locura y hermoso la verdad.

-¿Cómo te fue en San Juan?

-Me fue bien, me gustó mucho jugar en la provincia vecina, era un nivel muy competitivo, se vive mucho el fútbol. Me trataron muy bien, no pudimos lograr el objetivo, pero hicimos un buen torneo.

-¿Te fuiste a Italia por lo económico, por lo deportivo o porque Argentina no está bien?

-Me fui más por lo económico, si Argentina estuviera bien ni pensaría en venir. Me gusta más el fútbol argentino, por cómo lo vivimos nosotros, pero ya con 30 años pienso en mis ultimos años en este deporte y busco un trabajo para estabilizarme con mi esposa. Los dos vinimos por un buen futuro acá.

-¿De qué club eras hincha de chico?

-No lo puedo decir ja ja ja, pero soy de Boca.

-¿Qué referente tuviste de pibe en el fútbol?

-El Patrón Bermúdez. Lo amaba al "asesino" ese.

-¿Cuál es tu objetivo en el fútbol?

-Siempre intenté lo más lejos posible, vivir de esto que es tan lindo, y decir el día de mañana que gracias al fútbol tengo esto, o conocí a tantas personas. Ahora quiero tratar de llegar lo más lejos acá en Europa hasta donde pueda.

