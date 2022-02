Acordino tuvo su día soñado y Gutiérrez está en la final

Acordino horizontal uno.jpg

Ahora el Perro jugará este domingo desde las 18 la primera final, como local ante Juventud Alianza de San Juan.

Nacho , reconoció: "Fue el partido soñado por los tres penales que me tocó atajar. Siempre me quedo entrenando después de la práctica para los penales. Me encantan, siempre espero hasta el final, tomó la decisión de ir a un lado y muero en esa"

El Oso, confesó: "Fue una locura lo que se vivió en ese partido, pero gracias a Dios pudimos pasar a la final que es lo que queríamos. Sabíamos que iba a ser difícil, pero le pudimos dar una alegría al hincha de Gutiérrez y dimos otro gran paso, ahora se viene la primera final ante Alianza de San Juan".

View this post on Instagram A post shared by Gutiérrez Sport Club Oficial (@gutierrezsportclub)

"La verdad es que nunca me imaginé que íbamos a ir a los penales, y menos después del primer partido donde habíamos ganado tres a cero. Hicimos un buen primer tiempo, la expulsión de Peñaloza nos complicó, defendimos el resultado, dejamos la vida, y ellos llegaron al empate, después acertamos en los penales y estamos en la final en forma merecida", agregó el guardameta.

Sobre la primera final que será este domingo a las 18 en el estadio Celeste ante Juventud Alianza de San Juan en el compromiso de ida, opinó: "Sabemos que será un rival muy duro, que conoce la categoría, la idea es dejar los tres puntos en casa y después ir más tranquilos a San Juan, donde ellos se hacen muy fuertes"

"La ilusión de ascender la tenemos, hemos dado un paso importante y ahora hay que superar a Alianza y después pensar en la final por el ascenso al Federal A. tenemos los pies sobre la tierra, todavía no hemos ganado nada.", finalizó.

https://twitter.com/GutierrezSC_Mza/status/1488986835338547201 ¡Todos a alentar!



Para el partido del Domingo frente a Juventud Alianza el estadio tendrá 100% de aforo, veni y elegí tu ubicación, podés estar en la popular norte, sur o en la platea techada. pic.twitter.com/jZz9FGUbGD — Gutiérrez Sport Club (@GutierrezSC_Mza) February 2, 2022

Fotos: Gentileza Prensa Gutiérrez Sport Club.