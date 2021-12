Abbondanzieri habló del histórico arañazo de Gallardo

gallardo-abbondanzieri1.jpg

En aquella oportunidad, el Pato y el Muñeco se pelearon y el entonces jugador riverplatense arañó en la cara al arquero boquense.

gallardo.jpg

“Yo no tengo rencor para nada. Nunca más nos vimos, nos cruzamos como técnicos y no nos saludamos. Estábamos haciendo una publicidad juntos. Después tuvimos que separar la famosa publicidad de la maquinita, la hicimos a diferente horario. Yo lo esperé en su momento, porque me hablaron muy bien. Averigüé por la reacción, pregunté cómo era, nunca habíamos tenido un encontronazo. Me dijeron que era muy buena persona. Me llamó mucho la atención lo que hizo. Quedó ahí. Fue una calentura del fútbol. El que terminó perdiendo fue él, y podría haber perdido yo. Pero como no me hablaron mal, esperé esa posibilidad (una disculpa). Pasó mucho. Y nos hizo un favor que no jugara la revancha”, sostuvo Abbondanzieri.

https://twitter.com/ESPNFutbolArg/status/1468351655884345358 #ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



"LAS DISCULPAS NO LLEGARON"



En la tarde de Fútbol 90, el Pato Abbondanzieri recordó el día del arañazo de Marcelo Gallardo en las semifinales de la Libertadores 2004.



Mirá el programa, en vivo, acá --> https://t.co/3Y5QkPxEgy pic.twitter.com/cSHDA2zZgl — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) December 7, 2021

Más allá del altercado que tuvieron, el Pato elogió al muñeco como entrenador. “Como entrenador me sorprende lo que me cuentan y nosotros como técnicos nos gusta copiarnos cosas del otro y por eso a veces trabajamos a puertas cerradas”, tiró. Luego agregó. “Como hincha de Boca me gustaría que Gallardo se vaya de River”.

abbondanzieri.jpg

Acerca de la continuidad de Gallardo en River, el ex arquero de Boca declaró: “Debe ser algo muy interior de Gallardo porque con amigos que son hinchas de River les decía ‘hasta que no gane el título nacional no se va ir, esa espina no le iba a quedar’. No sé si ahora estará pensando seriamente. Antes no. Ya ganó todo, le falta la Intercontinental (ahora Mundial de clubes). Como persona del fútbol, digo que se debería quedar donde está y que trate de ganar con River la Intercontinental. Es importante cómo se hacen los técnicos en Argentina que luego quieren ir a probarse a Europa”.

Así fue el arañazo de Gallardo a Abbondanzieri