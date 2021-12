marcelo-gallardo1.jpg

Y el que nuevamente se refirió a la situación fue Jorge Casales, quien integra el Comité Ejecutivo de la AUF. Con una desafortunada frase, el dirigente se ganó el repudio de muchos al opinar sobre la posibilidad de que el DT del Millonario desembarque en la selección celeste.

“A veces al final del baile la más linda te sonríe, y si no te vas con la que limpia”, aseguró Jorge Casales en una entrevista con el programa 100% Deporte, de Sport 890, una radio uruguaya.

Luego, al darse cuenta del comentario fuera de lugar, el dirigente intentó ponerle un parche a lo que dijo: “No es que dije con la que limpia… Acá hay que buscar alternativas y ser responsables en el momento de la elección y de tomar la mejor opción para Uruguay en este momento”.

Uruguay quiere sí o sí a Gallardo

"Gallardo no está descartado, nuestros interlocutores nos manejan que aún no definió que opción quiere tomar. Nosotros estamos esperando reunirnos con él. Si hablamos con Marcelo, lo convencemos”, sostuvo el dirigente Jorge Casales.

Y agregó: "Así como digo esto, digo que los tiempos de la negociación no los maneja Gallardo. La opción uno es él, pero tenemos que definirlo cuanto antes. No podemos pasar más de la semana que viene para definirlo. La AUF no puede asumir determinados costos y eso lo dejamos en claro desde el principio con el entorno de Gallardo… No hay candidato 100% probado. Estamos manejando algunos nombres y tiene que haber una decisión orgánica del ejecutivo, que aún no hubo”.