A un año de la muerte de Maradona, Galíndez trató de asesino a Morla

"Sigo muy mal por la muerte de Diego. Él me dejó todo: el cariño, el afecto y siempre estará presente. Es de lo más lindo que me pasó en la vida, no como los sinvergüenzas, asesinos y delincuentes que siguen libres y me lo mataron", disparó el exutilero del seleccionado argentino con Radio Télam, a un año de la partida del astro.