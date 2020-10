A Matías Persia no le gusta el formato del Federal A

El goleador, en dialogo con Ovación, no se guardó nada y aseguró que "no me gustó para nada cómo se resolvió la manera del jugar el torneo. El equipo que salió último va a pelear por el ascenso y cabe recordar de que en este torneo cualquiera puede ganar. Vamos a tener que hacer el mismo sacrificio o más de lo que hicimos en el torneo que se dio por finalizado, no queda otra".