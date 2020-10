Zlatan Ibrahimovic tras vencer al coronavirus: "Tú no eres Zlatan"

“El coronavirus me ha retado y le he ganado... pero tú no eres Zlatan. Ponte la mascarilla y mantén siempre la distancia", dijo el sueco.

"El coronavirus me ha retado y le he ganado... pero tú no eres Zlatan. Ponte la mascarilla y mantén siempre la distancia", dijo el sueco.



zlatan_ibrahimovic_coronavirus.jpg Zlatan Ibrahimovic superó el coronavirus.

Ibrahimovic dio positivo a fines de septiembre y fiel a su estilo arrogante lo anunció en las redes sociales diciendo: "No tengo síntomas. El covid tuvo el valor de desafiarme. Mala idea".

Pese a que ya tiene 39 años, el coronavirus no afectó el nivel futbolístico de Zlatan Ibrahimovic quien con la camiseta del Milan le marcó dos goles en el clásico al Inter, donde jugó y fue 5 veces campeón.

Ibra acumula 18 goles en 25 partidos desde que volvió al Milan en la temporada pasada para su segunda etapa en el club ya que entre 2012 y 2012 hizo 56 tantos y ganó dos títulos.

El mensaje del futbolista sueco es parte de una campaña del gobierno de la región de Lombardía para prevenir la segunda ola de contagios del coronavirus.