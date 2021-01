Volvió el tarotista de Boca y dio su pronóstico de la final

“Le salen mejores cartas, creo que con esto se consagra campeón”, aseguró en el video que subió también a YouTube.

¿Qué dijo de las cartas de Boca? “7 de basto, empieza con éxito asegurado. Muy mentalizado por el 4 de oro. Buena fortuna, experiencia, ganas, recursos, juventud. 7 de copa y 7 de espada. Señores, con esto les confirmo que Boca es campeón de la Copa Diego Armando Maradona”.

¿Qué dijo de las cartas de Banfield? “Banfield le va a meter esfuerzo, inteligencia, garra, estrategia. Pero me sale 9 de copas, que es final de ciclo. Depresión. No va a salir el partido que ellos quieren. 3 de espada: crisis sentimental. Le salen mejores cartas a Boca. Si me equivoco seguiré haciendo tarot predictivo y si no me equivoco, también”.

https://twitter.com/bostero158/status/1350801287118520320 No pierdan la fe, hoy les aseguro que Boca le gana a Banfield, y se lo dedico a los antiboca. — Astrotarot Boca Jrs (@bostero158) January 17, 2021

Explicó que le pasó con Santos

Walter Lavalle había dicho que Boca eliminaba al Santos de Brasil en las semifinales de la Copa Libertadores. Pero, el Xeneize perdió duramente por 3 a 0 y dejando una pobre imagen.

“Vengo a dar la cara. Si bien dije que Boca llegaba a la final, me dejé influenciar. Me tiró la camiseta y me equivoqué, no va a volver a pasar”, explicó.