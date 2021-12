Verónica Ojeda disparó contra Dalma y Gianinna tras la Maradona Cup

Gianinna-Maradona-Dalma-Maradona-Copa-Maradona.jpg

"Los herederos cobraron 30.000 dólares por la Maradona Cup", disparó Verónica, que según ella misma contó decidió no participar. "Desistí de recibir la parte de Dieguito porque me parece una falta de respeto cobrar plata por el homenaje".

Y, en relación a las demandas por filiación que involucran a Maradona, agregó: "A Dieguito lo invitaron, fue el primero en recibir el llamado. Pero él tiene que estar en Argentina el 16 de diciembre para hacerse un ADN en representación de su papá para determinar la paternidad de Magalí Gil y Eugenia Laprovittola".

Ojeda apuntó contra las hijas de Claudia Villafañe

"Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio. Se contradicen. Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá. Yo firmé para desistir de la parte de Dieguito, no quería nada. Ellas sí cobraron", tiró Verónica Ojeda.

Además, se quejó por el monto que ofrecían. "Ni los pasajes valen eso", planteó.

gianinna-dalma-maradona-1.jpg

"Al desistir de los 30 mil dólares, ese dinero lo cobraron ellas", agregó Verónica. Y sacó cuentas: "Ellos recibieron más dinero, en total 7.500 dólares cada uno, para mi forma de pensar esto es una falta de respeto".

Por otro lado, Pasman quiso saber si a Jana y a Diego Jr. los invitaron. "No me consta. Hablé el otro día con Diego Jr. y me dijo que si le mandaban el pasaje, él iba. Pero no le mandaron nada.

En España aseguraron que tanto Barcelona como Boca se llevaron 2 millones de euros.