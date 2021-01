Un jugador de Gimnasia se hizo un genial tatuaje de Maradona

El juvenil se tatuó su imagen con un realismo que impresiona. "¡El mejor ano de mi vida plasmado en la piel ! No existe nada mas lindo que recordarte con esa sonrisa que tanto te identificaba y obviamente el honor que me genera poder haberte hecho “la cancion llamada 'PALABRAS DEL 10'. Agradecerle a @yeyo_tattoos que me parece que tatua poco", escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

La reacción de Dalma Maradona

La foto del tatuaje llegó a Dalma Maradona, la hija más grande del Diez enloqueció cuando vio la imagen de su papá.

"Bueno, AMO ESTO! Al que se lo tatuó, al que lo tatuó y a todos los lobos por ese amor para mi papá! Es impresionante!", tuiteó.