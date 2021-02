Un futbolista fue separado del plantel por violencia de género

olimpo-1.jpg Olimpo separó preventivamente a Enzo Fragoza.

Según se supo, se trata del futbolista Enzo Fragoza, cuya ex pareja, con quien tiene una hija de un año, denunció ante la Justicia que fue víctima de violencia de género y la joven publicó en sus redes las fotos de los golpes en su cuerpo y las amenazas.

La joven decidió publicar en sus redes sociales el chat y las imágenes de los golpes que habría recibido por parte del futbolista junto a un mensaje: "Me cansé. No quiero ser una más. Enzo Fragoza! Acuérdense ese nombre y esa cara. Si me pasa algo, fue él. No quiero morir. Me tiene amenazada de muerte".

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJulianaOrellano%2Fstatus%2F1361365586958315521 Me cansé. No quiero ser una más. ENZO FRAGOZA! Acuérdense ese nombre y esa cara. Si me pasa algo,fue él. NO QUIERO MORIR. Me tiene amenazada de muerte. pic.twitter.com/U1yOJxagbm — (@JulianaOrellano) February 15, 2021

Ante esta situación, la entidad bahiense indicó: "El Club Olimpo ha tomado conocimiento de hechos denunciados a través de redes sociales relativos a una posible situación de violencia de género y amenazas, que involucraría a un jugador del plantel de Liga del Sur".

"Frente a este hecho, y sin que ello implique prejuzgamiento, el Club Olimpo ha determinado, como medida de urgencia, apartar del plantel de forma temporaria al futbolista involucrado. Asimismo, en caso de que los hechos descriptos en las redes sociales sean también canalizados a través de la respectiva denuncia penal, el Club Olimpo se pone a disposición para aportar todas las herramientas a su alcance y contribuir con la Justicia", añadió.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCLVNtMtp45y%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Club Olimpo (@clubolimpooficial)

En tanto, señaló: "De esta forma, la Comisión Directiva reafirma su compromiso con los valores de igualdad y respeto por los derechos esenciales, base fundamental para cumplir con el deber que tenemos como sociedad de erradicar - de una vez para siempre - la violencia de género, en todas sus expresiones".

"Con plena conciencia de que sobre el Club recae una gran función social, de contención y transformadora; convencidos de que el Club Olimpo no puede ser ajeno a esta legítima lucha por el respeto y la igualdad de los derechos; y a fin de poner en práctica su compromiso, se ha decidido realizar capacitaciones de género de forma obligatoria para todos los jugadores de fútbol de todas las categorías, como también así para el resto de los jugadores, jugadoras que participan en las distintas actividades del club", expresó.

Finalmente, la institución manifestó: "Teniendo en cuenta los recientes acontecimientos, y a fin de dar respuestas adecuadas, oportunas, y respetuosas de los derechos esenciales de todas las partes involucradas, el Club Olimpo ha decidido elaborar un protocolo de actuación frente a presuntos casos de violencia de género, tal como actualmente existen en diversos equipos de Primera División".