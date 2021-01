https://twitter.com/bostero158/status/1348009234328408064 Argentinos jrs, cartas negativas y positivas. Para mi empate pic.twitter.com/oHk2uzp5s2 — Astrotarot Boca Jrs (@bostero158) January 9, 2021

Aquí acertó ya que el encuentro finalizó 2 a 2, pero no en que Boca llegaba a la final de la Copa Diego Maradona ya que supuso que River ganaba y dejaba sin chances al Xeneize. Respecto a esto hizo una aclaración y contó los motivos por los que no tiró las cartas para el equipo de Marcelo Gallardo.

Al termino de los partidos aclaró: "Yo dije que Argentinos y Boca empataban, después, supuse que River no perdía, porque jugaba contra un equipo que venia de varios golpes duros, sin DT, la realidad es que NO CONSULTE AL TAROT POR RIVER, ENTIENDEN, SIMPLEMENTE LO SUPUSE NADA MAS, aclarado, no falle".

Pensando en lo que viene para Boca, que visitará el próximo miércoles a Santos por la vuelta de la semifinales de la Copa Libertadores tras el 0 a 0 de la ida, el tarotista dijo que el mismo día del partido hará la predicción.

"Boca va a jugar una final, y el miércoles tiene la chance de pasar a otra final, entonces, para que no se mezclen las predicciones, porque ya me paso, que lo veía ganador pero no se cual competencia, voy a analizar el mismo día del partido, un rato antes, hago mi pronostico", tiró.

Walter Lavalle viene acertando seguido, vale recordar que su primer acierto fue en la final de la Libertadores de 2019, cuando en el entretiempo del partido entre River y Flamengo aseguró que los brasileños le iban a dar vuelta el partido al conjunto de Gallardo. Y eso fue lo que sucedió: los cariocas ganaron 2-1 con gritos de Gabigol. Luego la pegó en la definición de la Superliga, la Champions League y la Europa League.