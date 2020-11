Sergio Ramos se descargó en las redes tras su "noche negra"

El sevillano llegó a los 177 encuentros, igualó al mexicano Claudio Suárez y se acercó al egipcio Ahmed Hassan, que entre 1995 y 2012 acumuló 184 encuentros, récord mundial.

Todo parecía ir bien para el español, pero después de 25 aciertos consecutivos desde el punto del penal, falló su tiro ante Yann Sommer, que adivinó el lanzamiento ajustado hacia su palo derecho. Parecía imposible, pero después volvería a repetirse la historia. Las posibilidades de que fallara dos penaltis en un mismo partido eran casi nulas, pero Ramos lo volvió a hacer.

Los penales errados por Sergio Ramos:

El propio Sergio Ramos también se hizo eco de sus fallos y decidió publicar un mensaje en sus redes sociales. “No nos definen nuestros errores, sino cómo enfocamos las siguientes metas”, escribió junto a una foto suya disputando el partido.

No nos definen nuestros errores, sino cómo enfocamos las siguientes metas.#VamosEspaña pic.twitter.com/BlJZvQG63l — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 14, 2020

Los fanáticos tampoco lo dejaron solo. En Twitter, entre algunas bromas de los “haters”, los usuarios le mostraron su apoyo: “En los últimos cinco años Sergio Ramos ha levantado más Champions que penaltis ha fallado. Tengan dignidad”, escribió uno. “Si te quise en el 92:48,cómo no te voy a querer cuando fallas dos”, aseguró otro recordando aquella final de Champions League contra el Atlético en 2014. “Ser el mejor central de la historia no implica que no puedas equivocarte. Las hienas aprovecharán ahora”, sentenció un tercero.