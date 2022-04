Se filtró un chat entre el Toto Salvio y su ex esposa antes del lío

Magali-Aravena-Toto-Salvio.jpg

"Jamás quise pegarle a nadie, yo solo le pedía a él que bajara del auto. Me arrastró para adelante y para atrás", dijo Magalí y añadió que quien iba en el vehículo del jugador era Sol Rinaldi, su nueva pareja. Luego añadió: "Jamás tuve un palo para pegarle a nadie. Me encantaría que aparezcan todos los videos. Estuve 13 años con él. Me separé hace tres semanas y hace una semana me mudé con mis hijos".

El chat entre Toto Salvio y Aravena

"No sabía hasta ayer que Brian no le llevó el iPad a la negra", le dijo Magalí a Salvio en relación a Chloe. El delantero de Boca le respondió: "Pasa que no tengo la contraseña de ella". Posteriormente Aravena le respondió: "Entonces está sin el iPad… incomunicada digamos".

"Bueno, mañana ya lo tiene mi negra", dijo el jugador auriazul. Ella agregó: "Pará, tengo que decirte dos cosas importantes. Tres". "Decime ma", señaló Salvio.

"Pará. Tengo que decirte dos cosas importantes. Tres". "Decime ma", le respondió Salvio.

"Primero: nos vamos a llevar bien. Lo sé porque fueron muchos años. Quedate tranquilo, sí. Yo hoy te suelto, te lo prometo", le dijo Magalí a su ex marido.

"Segundo: te paso las expensas que me tenés que pagar de la casa", dijo en referencia al inmueble de Olivos al que ella y sus hijos se mudaron luego de la separación.

Luego la mujer dijo algo subido de tono: "Tercero: usá forro, no podés cagarte la vida teniendo otro hijo. Disfrutá de mil cosas que se puede hacer. Un hijo cambia todo. Y además, te quedarías pelado, entre repartir con tu primer mujer y con otro hijo. Te lo digo a futuro. Consejo".

"Ah y si podés irte a jugar afuera, ¿no?", concluyó la portuguesa.