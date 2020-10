Santiago Mangoni se descargó tras el polémico video viral

"Hago este video para aclarar la situación. Para todos los que pensaron que me estaba drogando en el programa, que no es capaz de salir a mostrar la imagen previa que seguro la tienen porque fue grabado. En la imagen previa estoy con mi perra y cuando voy a salir al aire le doy un beso y la bajo. Quisieron decir que mientras estaba con mi perra me drogaba", comenzó explicando Mangoni.

Y continúo el piloto de 31 años: "Estoy a disposición de la categoría y me voy a hacer un análisis de sangre para que comprueben que jamás en mi vida consumí drogas. El que me quiere creer se lo agradezco y el que me quiera seguir insultando que siga con su vida. Solamente le di un beso a mi perra, mi familia estaba detrás del teléfono y eso fue todo".

El programa al cual hace mención el piloto de TC nacido en Balcarce salió al aire en Canal 26 y se llama Máxima Velocidad. Horas más tarde, el corte de la entrevista se utilizó por algunos portales para sugerir que Mangoni se estaba drogando cuando en realidad estaba besando a su perra.

El polémico video:

https://twitter.com/somosvocesok/status/1313249429512769536 ¿QUE PASÓ POR ACA?



️El piloto automovilístico, Santiago Mangoni, apareció en una entrevista en Canal 26



Antes de empezar, se lo vio en una situación rara y usuarios de redes interpretaron que se encontraba consumiendo drogas pero, el explicó que estaba con su perro pic.twitter.com/bfU2vihqpp — Somos Voces (@somosvocesok) October 5, 2020

Muchos pilotos salieron a respaldar a Santiago Mangoni y desmentir dicha información, entre ellos el mendocino Julián Santero, Juan De Benedictis y Agustín Canapino.

https://twitter.com/JulianSantero/status/1313277482565537793 Volví solo para darle mi apoyo a @santiagomangoni ! Los que lo conocemos sabemos el deportista y clase de persona que es.

No generemos polémica donde no la hay, recuerden que también somos humanos y sus comentarios hieren. ♥️ — JULIAN SANTERO (@JulianSantero) October 6, 2020

https://twitter.com/AgustinCanapino/status/1313281772105367553 Asco me da el periodismo amarillista.



Asco me da que manchen con algo así a un gran deportista y persona como @santiagomangoni.



Qué sociedad de mierda somos.



No hace falta decir más nada, solo me da tristeza saber que estamos cada día peor en este país. — Agustín Canapino (@AgustinCanapino) October 6, 2020