"¿Cómo andás Oscar?", le preguntó una vez que Ruggeri la atendió creyendo que en verdad era Hristo Stoichkov y fuera alentado por el conductor Sebastián Vignolo. "¿Quién es?", se sorprendió el Cabezón. "Marina", respondió ella.

El "uuuuh" de Ruggeri y su insólita explicación por el error hizo que su compañero Federico Bulos saltara para intentar dejarlo mejor parado.

https://twitter.com/aquafrann/status/1326326665954402304 Como le cambió la voz a Stoichkov. pic.twitter.com/kaLSLZgRsO — Francisco (@aquafrann) November 11, 2020

"Es de Marina de acá. Se me cruzaron los dos", decía el ex futbolista de la Selección argentina ante las risas de Vignolo. "Está pasando. Vos me llamás a mí por ejemplo, y después me llamás vos y a mí me aparece Ruggeri, pero en realidad sos vos el que me está llamando", tiró Bulos al mejor estilo "bombero".