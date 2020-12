"Creí que Juventus era grande. Nunca más voy a trabajar para ese club. Ningunearon a Maradona, solo un gol en Twitter pusieron. El máximo ídolo de ellos es (Omar) Sívori, argentino. Juventus le faltó el respeto al fútbol", expresó Ocar en diálogo con FM Late 93.1.

Hasta el momento de su renuncia, Ocar oficiaba como cazatalentos para la Vecchia Signora en una academia en Suecia, además de trabajar en el campos del club italiano. Sin embargo, no dudó ni un segundo al momento de presentar su dimisión: "Pierdo a nivel económico y de cartel, porque es la Juventus, pero no me arrepiento. Me salió el maradoneano de adentro. Vivo para el fútbol por inspiración de Maradona, soy un loco de amor por el fútbol gracias a él".

Por otro lado, el cazatalentos argentino no se quedó corto y puso a Juventus a la altura de Los Pumas: "Los Pumas nunca me representaron. Para mí, Juventus entra en la misma lista que Los Pumas. Impresentable lo que hicieron", sentenció.