Cuando a Domenech le consultaron sobre el jugador Jean Lucas, volante de Olympique de Lyon que terminó firmando con Brest y no estará bajo sus órdenes, y al responder utilizó las desafortunadas palabras sobre el Diez.

"No puedo hablar de jugadores que no están con nosotros. Jean Lucas finalmente definió el futuro y se va a Brest, por lo que no es jugador de Nantes. Estaré muy comedido para hablar de posibles refuerzos en enero", comenzó diciendo.

E inmediatamente, con mal gusto, agregó: "Soy muy reservado durante la ventana de transferencias. Me hubiera gustado llevarme a Maradona, pero está muerto".

No es la primera vez que surgen escándalos alrededor de Domenech, ya que en el Mundial de Sudáfrica, cuando dirigía a su Selección, tuvo problemas con varios jugadores. Debutó con empate ante Uruguay y luego perdió con México, discutió con Nicolás Anelka y lo echó. Entonces, sus compañeros reaccionaron y no se presentaron a la práctica siguiente. La Federación tuvo que intervenir, quedaron eliminados en la primera ronda y fue el fin de su carrera hasta su reciente llegada a Nantes.

Fanático de la astrología, el DT francés no confía en los nacidos en el signo de escorpio, como Diego y Pelé, y fue el motivo por el que no llevó a aquella Copa del Mundo a Robert Pires.