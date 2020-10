"¿Qué te pasa pelado?": quién se peleó con Messi en Bolivia

Contrariado por la repercusión que tuvo lo ocurrido en La Paz, Lucas Nava contó: "Cuando Messi se quiso retirar de la Selección escribí un texto gigante dándole apoyo porque lo admiro y respeto mucho”.

"La concha de tu madre, pelado. ¿Qué te pasa, pelado? ¿Por qué haces quilombo, boludo?" había increpado Lionel Messi a Nava, acusándolo de haber estado insultando a los jugadores argentinos durante el partido.

lucas nava.jpg Cara a cara. Lionel Messi y el "pelado" Lucas Nava.

https://twitter.com/TyCSports/status/1316138438010318848 "¿Qué te pasa, pelado?"



EL ENOJO DE LEO AL FINALIZAR EL PARTIDO EN LA PAZ. pic.twitter.com/dK4pNCun7k — TyC Sports (@TyCSports) October 13, 2020

“La situación me generó incomodidad porque la realidad es que no pasó nada. Los insultos que se vieron son normales. Esto no cambia mi forma de pensar sobre Messi, es como en todos los trabajos, si hay un corto circuito se resuelve y listo”, deslizó Lucas Nava.

"Terminó el partido, vi que se estaba armando una pelea y simplemente quise separar para evitar cualquier tipo de expulsión. En ese momento, parece que hubo un mal entendido, pero son cosas que pasan en la cancha. Lo respeto a Messi al igual que al resto de los jugadores. Lo que más me mortificó fueron los mensajes que recibí después", explicó.

Lucas Nava es argentino y trabajó en Nueva Chicago, Barracas Central, Colegiales y Cerro Porteño de Paraguay. Luego pasó a The Strongest de Bolivia donde conoció a César Farías, actual entrenador de Venezuela, quien lo llevó a integrar el cuerpo técnico de Bolivia.