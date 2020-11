Oscar Ruggeri se indignó con la vuelta de Sebastián Villa

"Yo no estoy de acuerdo con que haya jugado Villa. Y me banco la que me venga. En mi cabeza, los cobardes... yo no puedo estar. Los cobardes que les pegan a las pibas. Yo tengo tres hijas. Y acá en Argentina una noticia tapa a la otra noticia y no sabemos qué pasó", comenzó diciendo el ex futbolista en ESPN.

E inmediatamente agregó: "Brillante fueron las palabras que dijimos acá cuando Boca dijo: 'Villa afuera hasta que la Justicia lo determine'. Y como si nada... pim y a la pista. ¿Que pasó? No sabemos. Y esas cosas nos pasan a los argentinos en un montón de otras cosas. Y dale para adelante. Queda archivado por allá, qué se yo. No me gusta lo que hizo Boca".

Sebastián Villa había jugado su último partido oficial desde el inicio el 7 de marzo pasado en la victoria por 1 a 0 ante Gimnasia, el día que el equipo que dirige Miguel Ángel Russo se consagró campeón de la Superliga 2019/20.

El futbolista de 24 años fue convocado a un partido oficial por primera vez luego de que la dirigencia decidió que no juegue por los puntos hasta que la Justicia falle.

Sin embargo Boca emitió el lunes pasado un comunicado en el que destacó la "gran profesionalidad" del futbolista colombiano, en un contexto en el cual su exnovia y el abogado que la representa, Fernando Burlando, pidieron en redes sociales y en los medios que Villa pueda desarrollar su trabajo mientras sigue la causa.

Boca-Newells1.jpg

El club también aclaró que "el trabajo de un equipo interdisciplinario ya provocó mejoras en Sebastián Villa" y sostuvo que "lo seguirá acompañando en todo este proceso".

Se estima que a mediados de este mes el juez de la causa, Javier Maffucci Moore, comenzará a evaluar si la eleva a juicio o dicta el sobreseimiento del futbolista.

De esta manera, se abrió la puerta para la vuelta del futbolista, que ya había jugado en tres encuentros amistosos, en donde hizo cuatro goles.