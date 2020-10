Oscar Ruggeri, recuperado, contó su experiencia con el coronavirus

https://twitter.com/ESPNFCarg/status/1318221907255267333 #90MinutosESPN | ¡VOLVIÓ EL CABEZÓN!



Pase, maestro. Lo estábamos esperando. Así contó Oscar Ruggeri su experiencia con el coronavirus. pic.twitter.com/9tdkcCdkaP — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) October 19, 2020

"Estoy enojado conmigo mismo porque me descuide, Cada uno tiene que ser responsable y me descuide. Salí de acá y me junté, al pedo. Tenía que hacer un zoom y no sabía como hacerlo. Vinieron a ponerme el zoom en la computadora y me saque el barbijo, fueron 15 minutos", relató el ex jugador de River, Boca y Real Madrid, entre otros equipos, quien dio positivo el 6 de octubre último.

ruggeri.jpg Oscar Ruggeri retornó a la pantalla de ESPN.

"Yo fui de privilegio porque estaba en mi casa y no tuve fiebre, pero te aislás y es duro. Conté hasta los pasos que tenía la habitación y el baño. Chocaba la pared. Me dejaban la comida en la puerta. Creo que la perra estaba mejor que yo", expresó con su habitual tono irónico.

Si bien no tuvo mayores complicaciones, el estado de salud de Ruggeri preocupó a sus familiares.

"Muchos piensan que es mejor tener el coronavirus y listo. No se lo recomiendo a nadie, y eso que yo fui leve. Me agarró dos veces un dolor de espalda y daba vuelta el colchón. No podía dormir", contó Oscar Ruggeri.