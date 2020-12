Morena Beltrán destrozó a los hinchas de River

morena-beltran1.jpg

Esta concentración fue tema central en el programa ESPN F90, donde el Pollo Vignolo y Morena Beltrán hicieron hincapié en lo que podría generar la concentración masiva con el coronavirus.

https://twitter.com/RiverLPM/status/1336875108174991360 ⚪️⚪️ Y la #CaravanaEterna terminó donde tuvo que haberse jugado la final. No quisieron y les ganamos ante los ojos del mundo.#LaCopaEterna#QuePasoConBoca#ComoTeDueleLaCola pic.twitter.com/TOq11sVobG — La Página Millonaria (@RiverLPM) December 10, 2020

Cansada de los comentarios, sobre todo en las redes sociales, Morena Beltrán se cansó de los haters y realizó un duro descargo en su cuenta de twitter.

“La verdad lo iba a dejar pasar, pero estoy podrida de que se naturalicen estas cosas. Son increíbles. Se llenan la boca hablando de respeto y empatía y cuando una opinión, desde el propio respeto, no condice con sus gustos se juntan en manada a destrozar sin piedad. No sé qué tanto daño les hizo la comunicación o la propia formación para que vean ataques personales en todos lados. Siempre fui y seré respetuosa, no me interesa la termeada y me identifico con el juego: esa es mi manera de hacer periodismo. Te puede gustar o no, pero RESPETEN”, aseguró.

Para finalizar, la periodista mostró su fastidio por recibir tantos insultos: “Que las reglas del juego ‘por estar expuesto’ sean éstas, habla pésimo de nosotros. Por qué hay que tolerar tanto la falta de respeto? Hagan un poco el ejercicio de mirarse en el espejo antes de despellejar al otro... Ya contemplé eso de tomarlo cómo de quien viene: duele igual”.

