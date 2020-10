Messi y un mural con "sabor" a cerveza

"El mural es parte de una campaña global de Budweisser, marca de cerveza que auspicia y tiene a Leo como su figura con el slogan "Quiero fútbol", con un mural en Buenos Aires, este en Rosario y otro en Córdoba. Me contactó una productora de Buenos Aires que había visto mis ilustraciones y está bueno que, en vez de colgar cartelería pública, hayan buscado a ilustradores que hagan este tipo de obras, como el caso de Marian, un artista muy zarpado de Buenos Aires", declaró este martes Battistelli a Télam.

Consultado sobre el significado de Messi, Battistelli contó que "la idea del mural es contar el poder y la presencia de Leo cuando tiene cerca una pelota y lo sorprendente que puede ser dentro de una cancha de fútbol, algo que fue un desafío porque no es un personaje que haya aparecido en mis ilustraciones, que generalmente retratan el skate y el surf, así como marcas de ropa deportiva, y fue interesante salir de mi zona de confort".

"Cuando hago trabajos para el exterior me preguntan por qué Rosario no está llena de homenajes a Messi y les explico que, en ese sentido, los argentinos somos muy mezquinos a la hora de reconocer a alguien que no sea de nuestro equipo, y más en una ciudad donde el fútbol está tan polarizado como en Rosario. Messi está identificado con Newell`s, que es uno de los equipos de Rosario, y es muy difícil que alguien que no sea de ese equipo lo reconozca, algo que para mí no tiene sentido porque negar a Messi es como negar el fútbol mismo", abundó el muralista rosarino.

Interrogado sobre los murales sobre Messi pintados en el barrio La Bajada y en la Escuela Las Heras, en el sureste rosarino, Battistelli contó que "los conozco porque investigué a partir de tus preguntas y son trabajos muy zarpados, con una mirada más social, a diferencia de mi mural, que es parte de una campaña de un producto, que se enaltece con su figura".

Por otra parte, Budweiser presentó en Argentina una edición de la cerveza en homenaje a Lionel Messi en todos sus formatos, lanzamiento que da en el marco de la asociación global y a largo plazo que selló la empresa con el ícono del fútbol en septiembre pasado.

El nuevo packaging de edición limitada muestra la imagen de Leo, con los brazos al cielo y el 10 (diez) en la espalda, y cuenta con una etiqueta de intrincado diseño donde se celebran los valores fundamentales de la leyenda de La Liga Española: "compromiso y profesionalismo".