Sobre esta situación, en diálogo con Ovación 90 por Radio Nihuil, el DT de Independiente Rivadavia contó: "Acá lo que ocurrió no es lo que han hecho los jugadores sino lo que hizo el dirigente que recibió el video y lo viralizó. Ojalá que la Comisión Directiva lo eche, el primer error es interno. Los jugadores salieron porque tenían permiso y evidentemente cometieron un error, pero no le faltaron el respeto a nadie".

"El único problema es que estuvieron en un lugar público y sin barbijo en un momento donde la ciudad de Mar del Plata está complicada, pero no han cometido una falta agravada más que eso", agregó.

Lepra horizontal.jpg

Respecto a la sanción que le recayó a los futbolistas explicó: "No solamente fueron estos chicos sino que hubo otros también, ellos se hicieron cargo y el club tomó la medida de sancionarlos conjuntamente con nosotros porque mancharon el nombre de la institución, estaban con la vestimenta de Independiente Rivadavia".

Y siguió: "Yo respeto la decisión de los dirigentes, quizás la comparta o no, pero tengo que dejar en claro que no hubo ningún compartimiento malo de los jugadores ya que no cometieron ningún mal accionar en esa playa".

"El primer error es el de la inconciencia de ese dirigente que hizo viral ese video en lugar de guardarlo internamente", reiteró y le puso punto final al tema.