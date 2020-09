Marcelino Moreno y el gesto que hizo llorar a sus padres

Marcelino Moreno compartió el video cuando realizaba una videollamada con su mamá en la que le pedía que ingresara a la casa que un amigo le había dejado para que ellos vivan. El mediocampista ofensivo ante la emoción y el silencio de su mamá le dijo que esa casa era un regalo para ellos, fue cuando rompieron en llanto por la emoción.

No hay dudas que el ex Lanús no se olvida de su familia que con tanto esfuerzo lo ayudaron para que pueda llegar a jugar en la elite del fútbol mundial.

Si bien no se especificó el monto de la operación, Moreno pasó al Atlanta United en una suma cercana a los siete millones de dólares y Lanús tendrá una plusvalía del 10% en caso de una futura venta.

Con la camiseta granate, el futbolista de 25 años debutó en 2016 donde jugó 96 partidos y marcó cuatro goles. En Atlanta tendrá la misión de reemplazar a Gonzalo "Pity" Martínez, recientemente transferido al fútbol árabe.

"Nos complace traer un jugador del nivel de Marcelino y tenemos ganas de darle la bienvenida al club", dijo el vicepresidente y director deportivo de Atlanta United, Carlos Bocanegra, al sitio oficial.

Moreno se unirá en el Atlanta United a los argentinos Franco Escobar, Fernando Meza, Eric Remedi y Ezequiel Barco.