Maradona recibió un nuevo y tremendo homenaje en Nápoles

Cerullo, en su cuenta de Facebook, destacó que Maradona "enseñó mucho" en alusión a la pelea contra las drogas.

"Tú lo llamas Dios pero yo no lo conozco, vive en el cielo tu dios y nosotros estamos en un foso, mi D10S no justifica las contradicciones, se expone y pelea, no posterga para mañana, no debe encarnar mis aspiraciones, come conmigo, precedemos a tientas", se lee en una frase escrita por Jorit bajo su obra.

"Tú lo llamas dios, pero mi D10S no vive en el cielo no sabe siquiera volar, si lo preciso no debe rezarle, no divide las aguas, no multiplica los panes, mi D10s es mi y mueve las manos", agrega la nota.

"Quiero convertirme en el ídolo de los niños pobres de Nápoles, porque ellos son como era yo en Buenos Aires", completa la cita.

Maradona-retrato-en-Napoles1.jpg

El retrato de Jorit comenzó el 25 de diciembre, un mes después de la muerte del excapitán del seleccionado argentino de fútbol y se transformó en la segundo dedicado al eterno "10". El primero, realizado en 2017, permanece en el San Giovanni a Teduccio. Se trata de una imagen enorme que ocupa toda la fachada de un edificio alto de Nápoles.