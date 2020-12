"Maradona no llevaba la vida de un deportista"

"Aquellos seguimientos sirvieron para demostrar que era una vida no propia de un deportista. Cuando el tío se fue a las malas, le dijeron: ‘Mira, tenemos esto, esto y esto. Tú no has ido a entrenar por esto, por esto y por esto’. Se ahorraron 150 millones de pesetas porque los perdonó", añadió.

“Era íntimo amigo de un asador argentino, tenía como 15 italianos, su representante (Marcos Franchi) y diez o doce personas detrás. Maradona era tonto porque era buena gente, pero es que tenía una cantidad de personas detrás que los veías chupando y decías: ‘Este tío es carajote’. Tú puedes ser el tío más golfo (desfachatado) del mundo, pero te puedes quitar a siete", admitió.