"Diego necesita muchos cuidados, todos los sabemos. Pero Diego es muy difícil, no se imaginan lo que es Diego. Pero en esta oportunidad había que ser o intentar ser más fuertes que él. Pensar un plan para tratarlo lo podemos pensar todos, parece sencillo. Hasta se me critica por Instagram, dicen que lo descuido, como si fuese e culpable. Por ahora no le vamos a dar el alta, esta vez no le vamos a hacer caso a él", expresó Luque.