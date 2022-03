La impactante revelación del Patrón Bermúdez sobre Maradona y Riquelme del Superclásico '97

"Tengo la oportunidad de jugar en el Monumental y en el primer tiempo íbamos perdiendo 1 a 0. En el entretiempo del Superclásico del ‘97, entra el gran Diego llorando y dijo 'muchachos no puedo jugar más, hasta aquí los acompaño. No me responden las piernas'. Lo miró a Riquelme, lo abrazó y le dijo 'bueno, guacho, ahora es tu momento, tu vida y tu fútbol. Y ustedes pueden dar vuelta esto'. Vos lo tenés a Diego Maradona llorando y diciendo que no puede jugar más al fútbol y en ese momento, ¿vos te lo imaginás a Diego Maradona haciendo otra cosa en la vida?", dijo el Patrón.