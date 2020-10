La gran anécdota de Tevez con Mascherano en Inglaterra

El Apache, en una transmisión en vivo junto al Youtuber El Mazi, contó cómo padeció sus primeros meses en Inglaterra. "Juego el Mundial 2006 y derecho a Londres. Me tiran en Londres, en un hotel, sin saber hablar inglés… No entendía nada, iba con el traductor hasta el baño. No entendía nada", explicó.

Y añadió: "Me acuerdo que sufrí mucho los primeros dos o tres meses, me quería volver, no aguantaba a los ingleses, entrenaba bien y no me ponían. Me quería volver, no quería saber nada con Londres, no entendía nada, para desayunar era un quilombo, hasta para dormir era un quilombo... Me quería volver, no aguantaba más".

Respecto al idioma, Mascherano lo ayudó mucho para que se le hicieron más fácil con el idioma, de hecho comenzaron a estudiar juntos pero Carlitos se cansó rápidamente y desistió.

"Las primeras clases todo bien, las primeras dos todo bien, cuando empezaron con los verbos… Ya está. La tercera me dice Masche que teníamos inglés y le dije ‘andá, me quedo durmiendo’”, recordó Tevez.

Por último se refirió a los hinchas ingleses: "El hincha inglés es muy cariñoso. Ganaba o perdía y te paraban afuera para saludarte, darte ánimo. Es una de las mejores ligas que jugué, por eso me quedé tanto tiempo. En Manchester empecé a disfrutar un poco más".