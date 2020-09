La furia de Oscar Ruggeri por la baja jubilación de su madre

“Trabajaba juntando maíz de chiquita, le ponían las bolsas enganchadas. Después ordeñaba, hacían manteca y vendían. Laburó toda la vida, ¿cuánto cobra hoy de jubilación? 18.000 pesos. ¡Dios!”, tiró el ex jugador del seleccionado argentino, Boca y River.

"70 años trabajando y un jubilado gana 18.000 pesos, ¡déjense de joder! El otro que sale en la televisión pezoneando y gana tres gambas (300.000 pesos). Éstas son las broncas que me dan de que nuestros padres y abuelos no sean felices. Me pone muy mal”, añadió el campeón del mundo con la Albiceleste en México '86.

Luego se refirió a otro tema picante, las burlas que recibió el delantero Gonzalo Higuaín tras errar un penal en su debut en la MLS. El elenco del Pipita, Inter Miami perdió por 3-0 frente a Philadelphia Union.

"Como viene en el aire, ahí lo agarro", dijo Ruggeri al ponerse en lugar de Higuaín, quien enfrentó a un rival que se mofó de él.