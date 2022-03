La ex futbolista de Barcelona que denunció situaciones humillantes y vergonzosas

https://twitter.com/TVCDeportes/status/1509078166832353280 Por si te lo perdiste



"Al final me encerraron ilegalmente y no pude salir de mi casa. No podía entrenar ni tener una rutina normal. Estaba devastada", dijo en su carta. Luego fue a jugar en la selección brasileña (fue autorizada por la FIFA), pero al regreso la pasó mal, ya que dijo "fui acusada de cometer una grave indisciplina y que, por ello, sería apartada del equipo y sufriría graves consecuencias. Quedé en shock".

"A partir de ese momento mi vida cambió para siempre. Estuve completamente expuesta a situaciones humillantes y vergonzosas. Estaba claro que él (en relación al director del club), buscaba destruir mi reputación, minar mi autoestima, degradar mis condiciones laborales, menospreciar e infravalorar mis condiciones psicológicas", enfatizó.

“Con el paso del tiempo, el abuso y la violencia psicológica se hicieron más intensos y destructivos", añadió.

Rompió el contrato con Barcelona

"Espero que el FC Barcelona cumpla con su papel institucional y actúe demanera consecuente y transparente, investigando y denunciando los posibles delitos a las autoridades pertinentes. También deseo que el club, a través de su presidente, se comprometa a implementar medidas efectivas para combatir el problema evidente y bien documentado del abuso moral, el acoso laboral, y la violencia psicológica contra las mujeres", cerró la jugadora, quien terminó su contrato con el Batrcelona.