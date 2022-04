La empresa que subastará la camiseta de Diego Maradona refutó a Dalma

hodge.jpg

"No tenés manera de comprobar de que es la del segundo tiempo. ¡Está mintiendo! Te voy a explicar. Él (Hodge) no tiene la camiseta de los dos goles, pero no lo puede decir porque tiene mucho más valor la otra, que es la que él no tiene. Hay una del primer tiempo y otra del segundo. Nadie puede comprobar que el cambio existió", dijo Dalma, hija del Pelusa.

La explicación de la empresa

La empresa Sotheby’s que hará la subasta confirmó que la puja se llevará a cabo el 20 de abril y que se implementó un método llamado Resolution Photomatching, que analiza detalles de la camiseta en comparación con las fotos de alta calidad del partido para ver si coinciden.

"Efectivamente, Maradona usó una camiseta diferente en la primera mitad, pero hay claras diferencias entre eso y lo que usó durante los goles. Antes de poner esta camiseta a la venta, hicimos una gran diligencia e investigación científica sobre el artículo para asegurarnos de que era la camiseta que usó Maradona en la segunda mitad para los dos goles. Ha estado en el Museo Nacional del Fútbol durante 20 años, donde innumerables personas lo han visto. Nunca ha habido una afirmación de que no es la camiseta", le dijo el portavoz de la empresa a Daily Mail.

Qué dijo Claudia Villafañe

"Va a ser la palabra de este exjugador contra la nuestra. Ese partido hubo dos camisetas, una camiseta muy rara esa camiseta porque no había camiseta azul. Lo que este señor tiene es la del primer tiempo, igual si la quiere subastar es un pecado. No creo que este jugador necesite el dinero salvo que la quiera subastar para hacer una obra de bien. Diego no lo hubiera permitido jamás", añadió Claudia Villafañe, exesposa de Diego.