La emotiva carta de Gisela Dulko a Fernando Gago tras anunciar su retiro

Desde el primer día que te vi me enamoré de vos... y también te admire como deportista y profesional, siempre responsable y haciendo todo a tu alcance por ser mejor jugador cada día. El fútbol era algo totalmente desconocido para mi , hasta que te vi jugar, me enseñaste a entender el deporte y me convertí en una fanatica mas . Gracias por haberlo dado todo amor . Gracias por haber sido un ejemplo para nuestros hijos. Por enseñarnos a muchos que todo se puede superar , inclusive se puede volver a jugar al fútbol después de una rotura parcial del tendón de Aquiles izquierdo , una rotura total del tendón de Aquiles izquierdo, una rotura del ligamento cruzado ... menisco y rotura parcial del ligamento interno en la rodilla derecha , una rotura total del tendón de Aquiles derecho y una rotura del ligamento cruzado derecho . Yo vi todas las cosas que hiciste para volver , y sinceramente sos indestructible y tenes una fortaleza difícil de explicar, te he visto llorar y gritar de dolor , te he visto completamente roto , y he visto como te fuiste reconstruyendo paso a paso, mes a mes, lesión tras lesión, con esa fuerza de voluntad... ese carácter y principalmente el amor que sentís por la pelota . El fútbol te va a extrañar. Todos vamos a extrañar verte dentro de una cancha . Te felicito por que desde muy chiquito soñaste con ser jugador de fútbol y no solo lograste eso , lograste el cariño y la admiración de muchas personas a lo largo de los años y eso no tiene precio. Te amo mucho ❤️ @fergago5oficial