La Brujita Verón le respondió con munición gruesa a Desábato

"No es fácil tomar decisiones con gente que compartiste vestuario, cancha y tenés una historia tan fuerte en el club, pero sabemos que estas situaciones pueden pasar al momento de tomar determinaciones importantes para el futuro de la institución", dijo Verón en diálogo con el programa "Acá hay una escuela".

Desabato-Estudiantes.jpg

En ese sentido, continuó: "Me dolió la forma, la declaración. Internamente, sabemos cómo se dan las cosas y en líneas generales, nunca salimos a decir o contar lo que pasa en el proceso, yendo bien o mal. Los que estamos más cerca acompañamos de manera incondicional, nunca pusimos trabas".

Al presentar la renuncia, Desábato había declarado: "Sebastián (Verón) en Rosario nos dio fuerzas para seguir.

Después me entero que habían hablado con otro DT, eso afecta a lo humano. Las formas no me gustaron".

Ante esto, la "Brujita" expresó: "Contra Newell's entré al vestuario y me parecía que no se podían ir de esa forma. Hay un afecto, si se tenían que ir, era de otra manera, pero lamentablemente no se dio".

"Cuando se habla de filtraciones y demás, nosotros no damos un paso sin antes saber informar, ver qué piensa, cómo se siente. En definitiva, te tenés que mover en base a lo que siente el cuerpo técnico", concluyó el mandatario del elenco platense.