Kevin Costner y la MLB en El campo de los sueños

campo-sueños-1.jpg Kevin Costner y la MLB hicieron realidad El campo de los sueños después de 32 años.

En la película Kevin Costner escucha unas voces en su cabeza que le dicen "If you build it, they will come" (si la construyes ellos vendrán") y construye un cancha de béisbol en memoria de su padre donde luego aparecen míticos jugadores de la MLB.

La liga estadounidense programó este jueves un partido oficial en esa cancha y Costner entró a través del maizal, tal como ocurre en la película, para el primer lanzamiento y recibir a los jugadores.

El evento denominado Field of Dreams (Campo de los sueños) estaba previsto para el 2020 pero un año más tarde generó la misma emoción y el propio Kevin Costner dio un breve discurso luego de que los jugadores ingresaran entre los maizales, tal como ocurrió 32 años atrás en la ficción.

El terreno fue comprado por la MLB hace unos años y el estadio fue construido al costado del set de la película, que no tenía las dimensiones necesarias.

campo-sueños-2.jpg La MLB montó un estadio en el mismo lugar donde se filmó la película.

El famoso diálogo en el que uno de los jugadores pregunta "¿Esto es el cielo?" y Costner responde "No, es Iowa", se hizo realidad ya que fue el primer partido en la historia de la MLB que se jugó en Iowa. El único antecedente. fue una exhibición se llevó a cabo en 1942 entre los White Sox y los Cubs.

La capacidad del estadio montado fue de 8.000 espectadores lo que provocó que las entradas fueran las segundas más caras de la historia de la MLB después de las del último partido de Derek Jeter en Yankee Stadium.