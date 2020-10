Mucho no sorprende esta noticia ya que el mediocampista pudo obtener recién la visa de trabajo en los últimos días. La ventana de transferencias de la Super League de China cerró el pasado 30 de septiembre y no dieron los tiempos para que ex River viajara para someterse a la revisión médica y firmar su contrato.

En medio de este contexto, sorprendió lo que posteó el futbolista de 27 años en su cuenta de Instargam donde usó una peculiar frase con una llamativa foto.

“Después de la tormenta siempre llega la calma.. ⚽️❤️