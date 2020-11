"Voy a verlo con regularidad y vemos la televisión juntos", agregó el titular de la FIA sobre la actualidad de Schumacher, de quien poco sabe desde que en diciembre de 2013 sufrió un grave accidente de esquí.

Jean-Todt-y-Michael-Schumacher1.jpg

El hijo del heptacampeón, Mick Schumacher, es piloto de Fórmula 2 con 21 años y estuvo a punto de debutar en la Fórmula 1 a principios de octubre.

Todt no quiso responder si Michael Schumacher es consciente de la prometedora carrera de su hijo: "No voy a hablar sobre eso, no quiero entrar en detalles porque es algo privado", explicó.

Mick-Schumacher-F2-2020.jpg

El principal dirigente del automovilismo mundial es miembro de la junta de la fundación ‘Keep Fighting’, creada por la mujer de Schumacher, Corinna, y dijo que "lo que hace ella es increíble".