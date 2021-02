Jaime Ayoví y la señal del Morro García que no vio

Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo de Santiago García sin vida, Jaime Ayoví subió a su cuenta de Instagram una foto en blanco y negro con el goleador tombino y sentenció: "Aun espero q sea mentira amigo", junto a emoticones llorando.

Luego, a las historias de la misma red social subió la misma imagen junto al Morro con la frase "tú puta madre negro". Y en la siguiente publicó una de las últimas charlas que tuvo con el uruguayo y las tildó de señales que no vio.

"Estoy loco hermano. Me dejaste solo me decías, no sabía que eran señales", escribió junto a los chats.

Jaime-Ayovi-mensaje-Morro-Garcia.jpg

La fiscal Ríos contó como halló el cuerpo del Morro García

La fiscal de Homicidios Claudia Ríos detalló que se enteraron sobre la novedad a las 11.40. Cuando ingresaron al departamento ubicado en el piso 11 con personal de la Policía Científica "el cuerpo estaba sobre la cama". "Por lo que ha adelantado Científica, murió de un disparo de arma de fuego en el parietal derecho", agregó.

Por otro lado, Ríos confirmó que junto al cadáver había un arma calibre 22 y agregó que "en el interior del departamento todo está en orden", descartando indicios de un crimen. Igual dijo que tienen que esperar el resultado de la necropsia para saber el horario del deceso y otros detalles de la muerte.