Habló la mujer que le hizo un gesto obsceno a Rafael Nadal

La espectadora comentó que inicialmente fue a ver el partido del cuadro femenino entre Coco Gauff y Elina Svitolina pero luego de se quedó a ver el de Rafa. "Desde luego que no soy una fan de Nadal, creo que es increíblemente aburrido con todos esos rituales antes de sacar", dijo en la entrevista radial.

Y reconoció, que pese a que el español demoraba mucho en sacar, lo hizo porque estaba ebria: "El hecho mismo de que mis fotos se hayan vuelto virales en todo el mundo refleja lo increíblemente aburridos que son sus partidos. Si no, ¿por qué querrías centrar la importancia en un espectador? Pero he de reconocer que el alcohol te hace estar desinhibida. Mi hija no está muy contenta de lo que he hecho".

Respecto al hecho que la seguridad le pidió que se retirara de las gradas, la famosa aficionada australiana no se mostró muy conforme.

"Fueron muy maleducados al sacarme del estadio. Me dijeron: ‘Bien, tiene que irse’. Y yo dije: ‘¿Por qué? Soy una espectadora, he pagado mi entrada, ¿por qué no se me permite hablar?’", expresó.

En el momento que las cámaras captaron el hecho, Rafael Nadal le sonrió y le preguntó a la señora si el gesto de fuck you era para él, ella lo confirmó siguiendo con dicho gesto. Al término del partido el ex número uno del mundo dijo que no la conocía.

"No la conozco y, sinceramente, no quiero conocerla. Creo que los dedos estaban dirigidos a mí. Bebió demasiada ginebra o tequila. Fue raro pero divertido. Me sorprendió que alguien me diera un dedo de honor. Pero pensé que debería estar borracha", dijo quien fuera campeón en Australia en 2009.