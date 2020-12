"Durante el trayecto, te juro, iba metiéndole insulto tras insulto. Le decía: 'Me fallaste'", sorprendió el ex representante de Maradona en diálogo por AM 1110 con la periodista Catalina Dlugi.

Luego explicó que su reacción fue una vieja charla que tuvo con el Diego cuando estaban en Cuba, lugar donde compartieron mucho tiempo a solas.

"Yo le decía: 'el día que me lleves, acordate de pedir que sea alegre, que no me lloren, si nosotros celebramos la vida siempre, vivimos a lo grande, nos divertimos, vivimos buenas y malas, altas y bajas. No me abandones, llevame hasta el final'. Y él me decía: 'quedate tranquilo, viejo'. Y lo llevé yo. ¡Lo llevé yo!".

Diego-Maradona-Guilermo-Coppola-cajón.jpg

En esas largas conversaciones entre amigos, Coppola siempre imaginó que sería al revés por la diferencia de edad pero el pasado 26 de noviembre se encontró llevando la manija del cajón de Maradona.

"Soy 12 años mayor, me tocó a mí y lo viví y agradezco a la familia toda por dejarme estar ahí", remarcó y siguió agradeciendo a la familia del Diez. "Nadie mejor que vos para llevar esa manija", fue la respuesta unánime de Claudia Villafañe, Dalma, Gianinna y Jana.

En el ciclo radial Agarrate Catalina, Coppola se lamentó por esa personalidad adictiva que daño su salud y lo tuvo al borde la muerte más de una vez.

"Él dejó eso que tanto mal le hizo durante el recorrido de su vida, la droga, pero después vino el alcohol. Y cuando no era el alcohol, eran las pastillas y los psicofármacos. Él no tenía un límite", reconoció.

Por último, Coppola se refirió a las acusaciones que Maradona hizo en su contra: "Con Dalma y Gianinna también lo hizo. Dijo: 'me han robado'. Y también lo hizo con Claudia Villafañe, y creo que ahí cruzo un límite. ¿Sabés por qué? Porque yo creo que ahí ya no era Diego".