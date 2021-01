"Gracias Negrito", el vino en apoyo Edinson Cavani

cavani1.jpg

“El fotomontaje quedó muy casero sin embargo…muchos me empezaron a decir: ¡lo quiero!. Ahí me pregunté: ¿y por qué no?, de inmediato llamé a Álvaro Giacobbe, de Finca Giacobbe, y comenzó la revolución. Debía ser un vino bien negrito, y debía ser un Tannat, que es nuestra cepa insignia”, explica la emprendedora uruguaya que fundó Macanuda Wines, una pequeña distribuidora de vinos, tras trabajar durante 13 años en dos bodegas uruguayas.

cavani.jpg

El lanzamiento de Gracias Negrito tuvo una gran repercusión. Rosas asegura que “estoy a 18.000 manos. En mi vida me pasó esto. Por ejemplo, ayer había clientes esperando en un comercio que llegara el vino. El primer vino etiquetado fue el martes y de ahí no paramos. Vamos tres días y medio de locura”.

Lo curioso es que Silvina, quien asegura que “descubrí que trabajar con vinos es más que un trabajo es una pasión, mi pasión”, no se deslumbra con el fútbol. Se cataloga como hincha de Peñarol, pero muy lejos del fanatismo. Sin embargo deja en claro: “Sí soy orgullosamente uruguaya e hincha de todos los uruguayos que nos representan en el mundo. Los siento embajadores de mi país”.

¿Está al tanto Edinson Cavani de este vino lanzado en su patria para apoyarlo y solidarizarse con él. “Parece que sí, pero no me han confirmado. Ojalá le llegue de verdad y que sienta el apoyo de todos los uruguayos, eso ya sería un golazo”, responde Rosas.