George Clooney y una sorprendente confesión sobre Maradona

Maradona-homenaje.jpg

"Por eso no puedo creer que se haya muerto. Es que lo adoraba y me sorprendió cuando me enteré que se había muerto, porque era muy joven", afirmó el galardonado actor norteamericano.

Ganador de dos premios Oscar y cuatro Globos de Oro, Clooney también es reconocido por su intensa militancia humanitaria que le valió la nominación de Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas en 2008.