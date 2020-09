Gallardo se enojó en la conferencia de prensa

"¿Ganar el partido cómo lo recibe? ¿Le da más tranquilidad para encarar su próximo encuentro?", le dijo un periodista a Gallardo y el Muñeco se enojó porque no entendía las preguntas del cronista.

"Es muy incómodo hablar así. Escucho mucho ruido, no lo escucho bien a usted, no sé quién pregunta. Es una situación bastante incómoda para mí estar respondiendo estas preguntas", tiró el DT millonario fiel a su estilo frontal.

Luego un trabajador de prensa peruano le consultó si el elenco de Núñez había sido beneficiado al no jugar ante Binacional en la altura de Juliaca. "No sabría responder. Seguramente jugar a cuatro mil metros de altura para los que vienen del llano es una dificultad, pero no sabría responder la pregunta. No sería lo más fácil para nosotros jugar en la altura, pero es algo que no depende de nosotros", aclaró.

A pesar del gran cotejo que hizo River ante un rival muy inferior futbolísticamente, el DT del Millo no estuvo de buen humor.