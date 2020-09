Gabriel Batistuta y una reflexión que copó todas las redes

"Se me viene a la mente una pregunta: Mis padres me criaron en una casa de 5 x 3 metros, trabajando, estudiando, confiando en la justicia, me dieron un hogar más amplio. Yo continue sus ejemplos sacrificándome y respetando al prójimo. ¿FUI UN IDIOTA POR RESPETAR ESTOS IDEALES?", lanzó el ex jugador Gabriel Batistuta en Twitter.

Cabe destacar que tiempo atrás, uno de los hijos de Gabriel Batistuta era noticia ya que se encontraba trabajando en una imprenta haciendo fotocopias, en una situación que el ex delantero vio como normal. En aquel entonces, Gabriel Batistuta dijo que su hijo debía ganarse su propio dinero y que era la forma, a pesar de que él podía respaldarlo.

Por lo que no es la primera vez que Gabriel Batistuta es novedad por sus ideales. Lo cierto es que poco se sabe cuál fue el origen de la reflexión, si es que tuvo que ver con alguna situación socio-política que vive la Argentina o simplemente le surgió por alguna vivencia reciente que le generó el interrogante.

Algunos comentarios a su tuit hacen creer que Gabriel Batistuta se refirió al "debate" que planteara el presidente Alberto Fernández acerca de la "meritocracia". Según el presidente de Argentina, "el mérito no es lo que hace crecer o evolucionar a un país", por lo que tal vez el origen de su reflexión haya venido por ese lado.