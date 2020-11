El Flaco Schiavi vuelve a ponerse la camiseta de Boca.

“Es algo que pasó con vos, que lo hablamos en su momento. ¿Cómo conociste a Sandra Bullock?”, le preguntó Fantino entre risas a Schiavi, que por lo bajo y frente a las carcajadas de todo el panel, respondió por lo bajo: “Sos un estúpido…”. Acto seguido, el conductor lo miró y le dijo: “Terminó hablando Sandra Bullock de vos en Hollywood… Que locura eh. ¿Estabas de vacaciones en Cancún, vos?”. Rápidamente, el ex defensor no se quedó callado y fue directo: “Dale, boludo, otra vez con lo mismo…”

“Cuando me dijeron que venía él, dije ‘Bueno, vamos a inventar algo que el Flaco tiene onda, es divertido y se engancha’... Bueno, yo me acuerdo donde fue: estábamos en la puerta del estudio, le cuento a Jime (la esposa de Schiavi) que este se enganchó porque no te deja a pata nunca. Eran 23.50 y ella había hecho ‘Máxima Velocidad’, entonces le dijo: ‘Flaco, vamos a meter un verso. Vos seguime’”, empezó a contar Fantino.

“'Yo voy a inventar que vos estabas en Cancún, que la piba te miró y que terminaste saliendo con Sandra Bullock' y este me dice ‘Dale, dale’”, contó el conductor, que al mismo tiempo recordó que la noticia llegó hasta los noticieros del día posterior a la entrevista en el programa deportivo.

Más allá de la particular anécdota, para el propio Schiavi hubo una razón para que dicha historia inventada se hiciera popular. “Es que al poco tiempo paso a Boca…”. A su lado, otro ex Xeneize como Diego Latorre acotó: “Se potenció todo….”. Y el ex campeón de la Copa Libertadores de 2003 repitió la misma frase.

Después de comentar lo sucedido, y de recordar que hasta la propia Bullock comentó que no “sabía quién era Schiavi”, el hombre que hasta hace poco tiempo tenía a su cargo la Reserva de Boca como entrenador expresó que cuando viajó a Brasil para jugar en Gremio, le sucedió lo mismo que en Argentina. “¿Y vos qué les respondías?”, le preguntó Fantino. “Que era mentira…”, concluyó el Flaco.