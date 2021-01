Eve Vorley porno west ham 3.jpg Eve Vorley, de actriz porno a dirigente del West Ham

Si bien siempre se la veía en el estadio junto a su marido, la bomba estalló cuando la nombraron directora de la junta. Sullivan también nombró como miembro de la comisión directiva a su hijo Dave, mientras que otro de los descendientes se encarga de la dirección del equipo femenino.

¿Qué hará Eva Vorley?

Según informa el diario británico The Times, su inclusión en la cúpula directiva del club londinense es solamente para que pueda entrar a todos los partidos ya que por las restricciones impuestas por el gobierno del Reino Unido en virtud de la pandemia por coronavirus, todo aquel que no sea dirigente no puede ingresar a los estadios.

Eve Vorley porno west ham 2.jpg

Así luce Emma Benton-Hughes hoy