"Mi hijo se murió por un negocio", dijo con dureza. La enfermera, que llegó junto a su otro hijo a Mendoza, reveló que el 1 de febrero habló con Santiago y que ese día le dijo que "el sábado" (por el 6 de febrero, día en el que fue hallado muerto) iba a estar en Uruguay. Sin embargo, en el medio, según su relato, Mansur le pidió que consiguiera el otro 50% de su pase, que le pertenece a Daniel Foseca, "un representante FIFA que es una mala persona y un estafador", advirtió.

"Eso lo detonó", apuntó.

"Este señor", dijo por Mansur, "no se cansó de despreciarlo, manosearlo y humillarlo", dijo Claudia. Según contó, le mandó un mensaje después de conocida la noticia de la muerte del Morro pero "nunca me contestó".

Te puede interesar: La mamá del Morro García: "Nos vamos con las ilusiones de mi hijo adentro de un cajón"

"Cada día de mi vida Mansur se va a acordar de mí", advirtió la mujer, visiblemente dolida y ofuscada.

mamá del morro garcía.jpg Claudia Correa, madre del Morro García, fue muy dura con el presidente de Godoy Cruz, José Mansur. Foto: captura de video.

Sobre ese llamado clave que recibió hace una semana, dijo: "El lunes fue mi cumpleaños y él me dijo que se iba para casa, que había acordado que Mansur le iba a dar el pase. Pero después (el presidente de Godoy Cruz) se arrepintió y le pidió el otro 50% del pase que él sabe que estaba gestionado por Daniel Fonseca, quien ahora a mi nieta le debe miles de dólares por las transferencias que no le pagó".

"Mansur sabía que Santiago estaba desesperado por irse", tiró con la voz quebrada la mamá del Morro García ante la prensa.

"Mi hijo no se casó con la gente corrupta que no tiene códigos y que no sabe lo que es la vida honesta", dijo sobre el presidente tombino.

Te puede interesar: El comunicado de Godoy Cruz tras la muerte del Morro

"Este señor volvió a jugar con él. Voy a vivir todos los días que me quedan por mi nieta que se quedó sin el padre y diciéndole a este señor que así la vida no es. Que el fútbol no es solamente dinero", cerró Claudia Correa.

Antes de que la madre del Morro García decidiera hablar públicamente, el club Godoy Cruz dijo en un comunicado que "como lo sabe su entorno íntimo, su drástica decisión fue motivada por problemas personales que arrastraba desde hace tiempo, totalmente ajenos a la relación con la institución".